بيان: مصر وتركيا عقدتا محادثات صريحة وعميقة بشأن قضايا ثنائية وإقليمية في القاهرة

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا حول المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، قالت فيه إن "المباحثات كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية".

واختتمت، اليوم 6 مايو 2021، وبعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا، التي عقدت في القاهرة، برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.

وأشار بيان الخارجية ، إلى أن "المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية، فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية، لا سيما الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وسيقوم الجانبان بحسب البيان، بـ"تقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة".