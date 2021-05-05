الصحة العالمية عن "سينوفارم": جرعتان منه كافية لمواجهة كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن جرعتين من لقاح "سينوفارم" الصيني فعالتان للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تبت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع، فيما إذا كانت ستوافق على اللقاحين الصينيين "سينوفارم" و"سينوفاك" لاستخدامهما في حالات الطوارئ ضد "كوفيد-19".

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها إدراج لقاح صيني على الإطلاق، على ما تسمى قائمة استخدام الطوارئ لمنظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة.

وسيؤدي ذلك إلى نشر أوسع للقاحات الصينية التي يتم استخدامها بالفعل في بعض البلدان غير الصين.

ويعمل لقاح "سينوفارم" عن طريق دفع الجهاز المناعي للإنسان لصنع أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي ترتبط بالبروتينات الفيروسية، مثل ما يسمى بالبروتينات الشوكية التي ترصع سطح الفيروس.