الافراج عن 4 ايرانيين و7 مليارات دولار مقابل جواسيس امريكيين

نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر مطلع عن التوصل الى اتفاق لتبادل سجناء بين طهران وواشنطن.

واعلن التلفوزيون الايراني عن أن الصفقة تتضمن الإفراج عن 4 سجناء إيرانيين و7 مليارات دولار مقابل الإفراج عن 4 جواسيس أميركيين.

و قال المسؤول المطلع: مع ضغوط الكونجرس على فريق بايدن وحاجته الملحة لإظهار تقدم في ملف إيران ، تقدم الأمريكيون وأفرجوا عن 7 مليارات دولار مجمدة، وقد تم تبادل أربعة إيرانيین بتهمة التحايل على العقوبات مع أربعة جواسيس أمريكيين قضوا جزءًا من عقوباتهم.

ويأتي ذلك على خلفية نشر قناة "الميادين" في وقت سابق من اليوم تقريرا مفاده أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق يقضي بتنفيذ صفقة تبادل سجناء بصيغة أربعة مقابل أربعة، مع إفراج الولايات المتحدة عن سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة.

وحسب التقارير المنشورة، تم التوصل إلى اتفاق مماثل أيضا بين طهران ولندن، وهو يقضي بالإفراج عن المواطنة الإيرانية-البريطانية نزانين زاغري-رادكليف المسجونة في الجمهورية الإسلامية، مقابل تحرير لندن 400 مليون جنيه استرليني من الأموال الإيرانية المجمدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الخارجية البريطانية "تهوينه" من شأن التكهنات عن الإفراج عن زاغري.