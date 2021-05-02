الصفحة الدولية

تسجيل إصابات بـ"السلالة الهندية" في الاردن


أعلن وزير الصحة الأردني فراس الهواري، السبت، عن تسجيل 3 إصابات بالسلالة الهندية من فيروس كورونا في المملكة.

وقال هواري في تصريحات نقلتها قناة "المملكة"، إن الإصابات سجلت لأشخاص لم يسافروا. وأضاف إن "المصابين بالسلالة الهندية في حالة صحية جيدة".

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 704 حالات إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في الأردن إلى 712.077 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 8871 حالة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تسجيل إصابات بـ"السلالة الهندية" في الاردن
البنتاغون: الحرب الكبرى القادمة ستكون مختلفة تماما
35 وفاة و704 إصابات جديدة بكورونا في الأردن
باكستان تستدعي سفيرها لدى السعودية
نصر جديد لايران .... عراقجي : توصلنا إلى اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية الأفراد والكيانات والمفاوضات حول بقيتهم لا تزال متواصلة\"
الإمارات تلغي قرار معاقبة النساء في حالة الحمل خارج إطار الزواج
اختبارات أنظمة اعتراض الصواريخ الأمريكية تفشل مرتين
الهند تبحث عن مزيد من المواقع لحرق الجثث مع ارتفاع وفيات كورونا
الصحة العالمية تكشف عن تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم
انفجارات في ولاية أمريكية إثر حريق بمصنع للكيماويات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.63
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.17
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك