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اختبارات أنظمة اعتراض الصواريخ الأمريكية تفشل مرتين


فشلت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية مرتين في اختبار نظام “ثاد باتريوت”.

ونشرت غرفة الحسابات التابعة للحكومة الأمريكية تقريرًا عن الدفاع الصاروخي للبلاد.

تشير الوثيقة إلى أنه في عام 2020، اختبرت الوكالة مرتين نظام “ثاد باتريوت”، لكن كلا الاختبارين لم ينجحا. وتم التخطيط لما مجموعه 9 عمليات إطلاق من هذا القبيل، وتم تأجيل 7 منها بسبب جائحة “كوفيد-19”.

ثاد هو نظام أرضي متنقل مصمم للدفاع ضد الصواريخ متوسطة المدى على ارتفاعات عالية. يضم المجمع قاذفات ورادارات وأنظمة التحكم في الحرائق والاتصالات. الآن الولايات المتحدة تشارك بنشاط في تحديثها. ستتلقى ثاد رادارًا أكثر تقدمًا وستصدر تسميات مستهدفة لأنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات.

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اختبارات أنظمة اعتراض الصواريخ الأمريكية تفشل مرتين
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