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انفجارات في ولاية أمريكية إثر حريق بمصنع للكيماويات


أفادت وسائل إعلام أمريكية، بوقوع حريق في مصنع للكيماويات بولاية ميزوري الأمريكية، ادى الى حدوث انفجارات.

وأشارت قناة Fox 2 إلى أن "الحريق نشب في مصنع "مانور كيميكال" بالقرب من مدينة أفتون في مقاطعة سانت لويس".

وأكدت السلطات المحلية السيطرة على الحريق الذي أسفر عن إصابة أحد رجال الإطفاء بجروح. وقامت السلطات بإجلاء السكان الذين يعيشون في محيط الموقع ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها نصف ميل.

وشهد السكان عن بعد أميال من مكان الحادث أعمدة من الدخان فوق مبنى المصنع، وسمعوا دوي انفجارات.

وفي وقت سابق، قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في إطلاق نارجنوب ولاية ميزوري وسط الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن إريك كينغ قائد شرطة مقاطعة أوريجون قوله إن شخصاً مسلحاً اقتحم أمس متجراً صغيراً في منطقة كوشكونونج التي تقع على حدود ولايتي ميزوري وأركنساس وبدأ بإطلاق النار من مسدسه ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة.

وأضاف إن قوات الأمن تمكنت من اعتقال المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً بعد حوالي 4 ساعات من الحادث في مقاطعة هاول المجاورة.

وكان أعلن أمس عن إصابة 6 أشخاص بجروح بالغة إثر تبادل مسلحين لإطلاق النار على طريق سريع فى فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي واستمرار العمل بقانون يسمح بحيازة السلاح الفردي بشكل منفلت.

يشار إلى أن ولاية ميزوري الأمريكية تقع في منطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة، وتم إدخالها إلى الاتحاد في عام 1821، يسكن الولاية أكثر من ستة ملايين نسمة، وترتيبها الثامن عشر من حيث السكان.

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انفجارات في ولاية أمريكية إثر حريق بمصنع للكيماويات
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