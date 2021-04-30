عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين اليهود إثر انهيار جسر ومبنى في إسرائيل ( فيديو )

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق (ميرون) شمالي إسرائيل هذه الليلة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع قتلى وعشرات الإصابات جراء انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل.

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.