اتهام مستشار سابق للبيت الابيض في ادارة اوباما بسرقة مبلغ 218 الف دولار

القت الشرطة الفيدرالية الامريكية القبض على مستشار التعليم السابق للبيت الابيض في عهد ادارة اوباما ووجهت إليه تهمة سرقة حوالي 218 ألف دولار من شبكة مدارس خاصة أسسها من أجل الحصول على رهن عقاري أرخص لشقة في مانهاتن بقيمة مليوني دولار.

وذكرت وكالة رويترز في تقرير ان ” مستشار البيت الابيض للتعليم سيث اندرو والذي كان قد اسس شبكة مدارس تعليم الديمقراطية العامة في مانهاتن في عام 2005 ، اتُهم بالاحتيال عبر الشبكة وغسيل الأموال والإدلاء ببيان كاذب إلى أحد البنوك”.

واضاف ان ” ممثلي الادعاء زعموا انه وفي عام 2019 و بعد عامين من قطع العلاقات مع شبكة مدارس الديمقراطية ، نهب أندرو حسابات الضمان التي تم إنشاؤها للمدارس داخل الشبكة وأودع الأموال المسروقة في حساب كان يحتفظ به تحسبا لشراء الشقة”.

واوضح المدعون ان ” الأموال أعطت أندرو رصيدًا كبيرًا بما يكفي للتأهل للحصول على قرض عقاري بقيمة 1.78 مليون دولار بمعدل فائدة 2.5٪ ، وتخفيض نصف نقطة ، استخدمه هو وزوجته في الشقة التي بلغ سعرها 2.37 مليون دولار”.

وقالت المدعي العام الأمريكي أودري شتراوس في بيان لقد “أساء سيث أندرو استغلال منصبه كمؤسس لشبكة المدارس المستقلة لسرقة المدارس نفسها التي ساعد في إنشائها”، فيما قالت مؤسسة الديمقراطية إنها ” تدير 21 مدرسة في نيويورك وفي أربع ولايات أمريكية أخرى ، بها 6500 طالب”.

واوضحت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة ناتاشا تريفيرز ، في رسالة بالبريد الإلكتروني قائلة إن ” تطبيق الضمانات المالية مؤخرًا أدى مباشرة إلى اكتشاف عمليات السحب غير المصرح بها لسيث اندرو”، واصفة سلوكه بانه ” خيانة عميقة ” .

ووفقًا للشكوى الجنائية ، ترك أندرو دوره كمشرف على مدارس الديمقراطية في عام 2013 للعمل في وزارة التعليم الأمريكية ، ثم أصبح لاحقًا مستشارًا أول في مكتب تكنولوجيا التعليم بالبيت الأبيض.