تركيا توقع عقدا لشراء 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلن وزير الصحة التركي عن توقيع عقد لشراء 50 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن بلاده ستتلقى 50 مليون جرعة من "سبوتنيك V" في غضون ستة أشهر،

مشيرا إلى أن الشحنات الأولى من اللقاح، والتي هي في المرحلة النهائية من اختبار الترخيص للاستخدام الطارئ في تركيا، ستتم في مايو.

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة صناعة الأدوية التركية Viscoran İlaç يوم الاثنين، التوصل إلى اتفاق بشأن إنتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا "سبوتنيك V" في تركيا.