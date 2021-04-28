الصفحة الدولية

لليوم الثاني.. السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا


تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية، اليوم الأربعاء، الألف حالة، لليوم الثاني على التوالي هذا الأسبوع.

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في المملكة إلى 415281 حالة، في حين تم تسجيل 867 حالة تعاف جديدة من هذا الفيروس، ليصبح الإجمالي 398,454 حالة معافاة.

وكشفت الصحة عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 6935 حالة وفاة.

هذا وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 9892 والحالات الحرجة 1298 حالة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لليوم الثاني.. السعودية تسجل أكثر من ألف إصابة بكورونا
انهيارات وحرب أهلية.. أمريكا تتوقع عدة سيناريوهات بعد مغادرتها أفغانستان
شركة فايزر: علاج جديد لكورونا يؤخذ عن طريق الفم
بسبب خطأ بجرعات لقاح كورونا .. عشرات المرضى في سجن أمريكي
مدير مركز "غاماليا": لقاح "سبوتنيك V" يحمي من كورونا الهندي
كندا تسجل أول وفاة ناجمة عن التجلط الدموي بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا"
أعراض جديدة لمصابي كورونا تثير القلق عالمياً
لقاح روسي جديد ضد كورونا على شكل حليب مخمر
الشيخ جلال الدين الصغير : اقتدار الجمهورية الإسلامية لم يعد بالإمكان تجاوزه او اهماله
أردوغان: لا أدلة في المحاكم الدولية على المزاعم الأرمينية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد غضبان : يعني ماكان يگدر واحد يسأل هذا الجوكري انه مادام يقطع الحداثة وهو مع الزواج المدني گله خواتك ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذه هي حقيقة الجوكر احمد البشير
حيدر : سلام عليكم يعني صدك تحجي كل عقلك هذا تسمى رئيس وزراء ويعرف شنو المسؤليه وتطالبه بأن يسمع ...
الموضوع :
رسالة الى دولة رئيس مجلس الوزراء الموقر
رسول حسن..... كوفه : نحن بحاجه ماسه الى ان ننسى تلك الماسي التي مرت علينا لا التذكير بها بهذه الطرق التي ...
الموضوع :
طنب رسلان ..ماهكذا تصنع البهجة.
حيدر زلزلة : يجب فضح مؤسسي الفساد في عراق ما بعد السقوط. ...
الموضوع :
بريمر مؤسس الفساد في العراق
عمران الموسوي : مشكلة الشيوعي والاشتراكي العربي لحد الآن لا يؤمن بموت منهجهم الفكري وفشله واقعيا وفي موطنه الذي خرج ...
الموضوع :
سعدي يوسف اليساري التائه
زيد مغير : سيطلق سراحهم كالعادة لعدم كفاية الادلة . ولكن في محكمة العدل الإلهي سيقولون ليت امي لم تلدني ...
الموضوع :
بالفيديو ..... بعض المعلومات عن اسباب اعتقال رئيس حزب الحل جمال الكربولي
زيد مغير : محمد عبد العزيز النجيفي مدير البنك الإسلامي السعودي هو شقيق أسامة واثيل و هو الممول الرئيسي لداعش. ...
الموضوع :
النجيفي بعد إفلاسه السياسي..!
زيد مغير : السلام على الشهيد البطل ابو مهدي . لا ابريء ابن مشتت من انه غدر برمز العراق وضيفنا ...
الموضوع :
‏الشهيد القائد أبو مهدي المهندس (رض) يتحدث عن خطط حكومة العبادي ومحاولتها تطبيق توصيات مراكز دراسات أمريكية لتعويم ومواجهة ‎الحشد الشعبي.
منتظرة : اللهم العنهم لعنا ً وبيلاً ...
الموضوع :
بيان صادر عن الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث فيها عن اهل البدع والضلالة والطابور المناقق المتمول من نواصب الاعراب والصهاينة
رأي : دقيقا اهل البصرة وميسان يتحملون كثير من قضايا الجهل في البلاد ...
الموضوع :
جهل وغباء مجتمعي .... قتلى وجرحى بسبب شجار على مباراة كرة قدم في مدينة الصدر شرقي بغداد
فيسبوك