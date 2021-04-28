انهيارات وحرب أهلية.. أمريكا تتوقع عدة سيناريوهات بعد مغادرتها أفغانستان

توقعت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عدة احتمالات قد تواجهها أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الأركان الأمريكي، قوله "لدينا مجموعة من الاحتمالات التي قد تواجهها أفغانستان بعد انسحابنا".

وأضاف "أسوأ الحالات هي انهيار الحكومة الأفغانية والجيش وقوات الأمن ووقوع البلاد في حرب أهلية".

وكان جو بايدن أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان قبل الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الذي يوافق الذكرى العشرين للهجمات التي استهدفت مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) والتي كانت السبب في بدء الحرب الأفغانية.