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لقاح روسي جديد ضد كورونا على شكل حليب مخمر


طور علماء في مدينة بطرسبورغ الروسية لقاحا جديدا ضد "كوفيد-19" على شكل حليب مخمر، وللحصول على التطعيم، يحتاج الشخص إلى كأسين بسعة 200 غرام، الأول مقسم إلى ثلاث جرعات، يشرب كل يوم جرعة، والثاني يؤخذ بعد 21 يوما من ذلك.

تحدث كبير مطوري اللقاح، ألكسندر سوفوروف، مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن لقاح صالح للأكل.

وقال سوفوروف: "تقوم بعض البلدان حاليًا بتطوير منتجات ذات خصائص لقاح. إنهم يحاولون زراعة الطماطم والذرة ضد عدد من مسببات الأمراض البكتيرية. عندما يتعلق الأمر باللقاحات القائمة على منتجات حمض اللاكتيك، فإننا لسنا وحدنا في العالم".

وأضاف أنه يتم تطوير لقاح ضد مرض كوفيد يعتمد على منتجات حمض اللاكتيك، بالإضافة إلى روسيا، في بلجيكا وكندا. لكن علماؤنا لديهم طريقة خاصة.

وأشار العالم إلى أن "هناك ابتكارات من هذا القبيل في أوروبا الغربية، ولا سيما في بلجيكا، في كندا. لكني أقول، نحن مختلفون أيديولوجيا. نقوم بإدخال أجزاء من جينات الفيروس في الكروموسوم البكتيري، لذلك نحصل على بنى مستقرة. ويستخدم معظم الباحثين في البلدان الأخرى ما يسمى بالبلازميدات كناقل. هذه قطع من الجزيئات الجينية التي تتكاثر بشكل مستقل".

وأجاب عن سؤال حول ما إذا كان هناك موانع لاستخدام لقاح الحليب المخمر قائلا: "لم يتم ملاحظتها بعد. لقاح الحليب المخمر مناسب للأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة، بما في ذلك السرطان".

وأكد أن اللقاح الآن في مرحلة اختبارات ما قبل السريرية على حيوانات التجارب – الفئران.

 

تم التأكيد أن اللقاح تأكله الفئران بسرور كبير ودون أي ضرر بالصحة يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة جيدة. وفي المستقبل القريب سيتم الاختبار على الهامستر.

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