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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن احداث الشام ومشروع انفصال اكراد سوريا والتصريحات الامريكية لمنحهم الحماية الاقتصادية والامنية
وكالة انباء براثا
82
2021-04-26
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن احداث الشام ومشروع انفصال اكراد سوريا والتصريحات الامريكية لمنحهم الحماية الاقتصادية والامنية
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