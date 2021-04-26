"نيويورك تايمز": أكثر من 5 ملايين أمريكي أهملوا الجرعة الثانية من اللقاح

أشارت مصادر إعلامية أمريكية، إلى أن حوالي 8% من الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، ما يعادل أكثر من 5 ملايين شخص، لم يتلقوا الجرعة الثانية لأسباب مختلفة.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير نشرته، أن "اللقاحات المستخدمة في الولايات المتحدة من قبل شركتي (فايزر) و(موديرنا) الأمريكيتين يتطلب جرعتين من اللقاح، فيما تكفي جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون)، والذي تم استئناف التلقيح به بعد توقف للتحقق من وجود صلة محتملة بين الدواء وجلطات الدم".

وأضافت: "في الأساس، يرجع ترك أو تفويت التطعيم الثاني إلى خطأ الأشخاص أنفسهم، فهم إما ينسون التاريخ المحدد، أو يعتقدون أن جرعة واحدة كافية بالفعل، أو لا يريدون تكرار التطعيم إذا شعروا بتوعك في المرة الأولى".

وأشارت الصحيفة، إلى أن بعض الولايات قدمت تذكيرا بالجرعة الثانية عبر الرسائل القصيرة لأولئك الذين تم تطعيمهم، ومع ذلك، في بعض الحالات، لم يتمكن الراغبون من الحصول على الجرعة الثانية بسبب نفاد مخزون الأدوية في نقاط التطعيم، وهذا ينطبق في المقام الأول على التجمعات الصغيرة في المناطق الريفية.

وتغطي البيانات التي قدمتها الصحيفة، الفترة حتى الـ7 من أبريل فقط ، لذلك تشير إلى أن الأعداد ارتفعت عما هو معلن في التقرير، وأن الرقم الحالي ما يزال أقل بكثير مما كان متوقعا من قبل خبراء من مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها.