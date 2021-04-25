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روسيا تدرج الولايات المتحدة ضمن قائمة الدول غير الودية


أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو قد أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها للدور غير الودية، والتي بدأت روسيا في وضعها.

وفي تصريحات لقناة “روسيا-1” ذكرت زاخاروفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مؤخرا على مرسوم يمنع الدول المعلنة غير الودية تجاه روسيا من توظيف مواطنين روس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.

وتابعت: “وما هي تلك الدول غير الودية؟ العمل جار حاليا على تحديد القائمة منها.. وكما نعرف فإن القصة كلها بدأت من الخطوة الجديدة من الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة.. لعلكم تفهمون، وبإمكاني التأكيد على أن الولايات المتحدة قد تم إدراجها على القائمة المذكورة”.

والجمعة الماضي، أصدر الرئيس الروسي مرسوما يقضي “بتبني إجراءات الرد على الخطوات غير الودية من دول أجنبية” تجاه روسيا. وكلف بوتين بموجب مرسومه هذا، الحكومة بتحديد “قائمة الدول غير الودية التي ستتخذ تجاهها هذه الإجراءات”.

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