دولة أوروبية تسجل أول إصابة بكورونا الهندي

أعلنت السلطات الصحية السويسرية تسجيل أول إصابة في البلاد بطفرة كورونا التي تعصف بالهند.

وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا: "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا" لدى مسافر عبر أحد مطارات البلاد دون إعطاء تفاصيل عن الحالة.

ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في سويسرا إلى 646,509 وفق موقع "ووردوميترز إنفو" الذي يتابع إحصائيات كورونا في العالم، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10,567 حالة.