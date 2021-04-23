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أردوغان يطالب بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي للقوات الكردية في سوريا ولمنظمة "غولن"


طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الأمريكي، جو بايدن، بإنهاء الدعم الأمريكي للقوات الكردية في سوريا، ولمنظمة "غولن".

وحث الرئيس التركي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، الأخير على إنهاء دعمه لحزب العمال الكردستاني في سوريا وتنظيم رجل الدين المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، حسبما صرحت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيسين اتفقا على دعم الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات الثنائية، وأهمية العمل معا، لتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار أردوغان إلى أن هناك ضرورة لحل القضايا المتعلقة بوجود منظمة غولن في الولايات المتحدة ودعم الولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني في سوريا مهم لتنمية العلاقات التركية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اتصل مساء اليوم بنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، واتفقا على عقد لقاء على هامش قمة الناتو في يونيو/حزيران المقبل.

ولم يذكر البيت الأبيض في بيانه الرسمي أنه تم التطرق لمسألة اعتراف أمريكا المتوقع بإبادة الأرمن الذي قد يثير غضب تركيا في المحادثة بين الزعيمين.

ولكن وكالة "بلومبرغ" الأمريكية ذكرت أن بايدن حذر أردوغان من أن الولايات المتحدة ستعترف رسميا بإبادة الأرمن عام 1915، تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، باعتبارها "إبادة جماعية".

ونقلت الوكالة الأمريكية عن أشخاص مطلعين على المكالمة، قولهم: "قال بايدن إنه سيستخدم مصطلح إبادة جماعية في ذكرى إبادة الأرمن، حتى يفي بوعد حملته الرئاسية، كأول رئيس أمريكي منذ 40 عاما يعترف علنا بعمليات القتل الجماعي في عام 1915، على أنها إبادة جماعية".

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أردوغان يطالب بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي للقوات الكردية في سوريا ولمنظمة "غولن"
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