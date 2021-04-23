الصحة العالمية تطالب الهند بفرض قيود جديدة للحد من تفشي كورونا

قال مدير إدارة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، اليوم الجمعة، إن على الهند أن تفرض قيودا على الحركة والاختلاط لتقليص الارتفاع الحاد في حالات العدوى بفيروس كورونا.

ووصف رايان الحد من انتشار المرض في الهند بأنه "مهمة صعبة للغاية".

وتابع "علينا أن نقلص الاختلاط بكل ما في وسعنا لخفض العدوى. الحكومة الهندية تدرس القيام بذلك".

وسجلت الهند أعلى حصيلة يومية من الإصابات بكورونا في العالم لليوم الثاني اليوم الجمعة، إذ تجاوز عدد الإصابات الجديدة 330 ألفا، في الوقت الذي يرزح فيه نظام الرعاية الصحية تحت وطأة المرضى والحوادث ونقص الأكسجين.