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بريطانيا.. وفاة 32 شخصا من بين 168 أصيبوا بجلطات بعد تلقيهم لقاح "أسترازينيكا"


أعلنت السلطات البريطانية، أنها أحصت 168 إصابة بجلطات الدم لدى أشخاص تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا، أفضى 32 منها إلى الوفاة من أصل 21,2 مليون جرعة أولى تم حقنهم بها.

وأكدت السلطات في تقرير أن "تحليل هذه البيانات المسجلة حتى 14 نيسان يوضح بالتأكيد بأن فوائد اللقاح ما زالت تفوق مخاطره لدى غالبية الناس".

ويبلغ معدل الإصابة بتجلط 7,9 لكل مليون جرعة بينما تشير البيانات إلى أن معدلا أعلى سجل بين البالغين الأصغر سنا، حسب السلطة التنظيمية التي أكدت أن هذه العناصر التي تتبدل يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند استخدام هذا اللقاح.

وأوصت اللجنة العلمية المشرفة على حملة التطعيم البريطانية في بداية نيسان الجاري بأن يقتصر استخدام لقاح "أسترازينيكا" على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثلاثين عاما عندما يكون ذلك ممكنا.

وشملت حالات الجلطات في المملكة المتحدة 93 امرأة و75 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و93 عاما، وأصيب أحد هؤلاء بجلطة بعد تلقي الجرعة الثانية.

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