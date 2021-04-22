الكشف عن تفاصيل حول ابنة سكرتير سابق في رئاسة مصر متهمة بالتجسس لصالح إحدى الدول

كشفت وسائل الإعلام المصرية عن تفاصيل حول كريمة أمين الصيرفي ابنة السكرتير السابق في رئاسة الجمهورية بعهد الإخوان المسلمين، والتي اتهمت بالتجسس لصالح إحدى الدول.

وتم عرض التفاصيل حول كريمة الصيرفي ابنة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي، السكرتير السابق برئاسة الجمهورية، تزامنا مع سرد قصة تجسسها في المسلسل المصري "الاختيار – 2".

وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، أن كريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي البالغة 21 سنة، طالبة ومقيمة بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2/9/2014 حصلت مع آخرين على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.

وأكدت التحقيقات أن المتخابرين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي، سرقا التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وتسلمتها كريمة مع متهمين آخرين، بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة أجنبية.

وأكدت التحقيقات أن كريمة أخفت أوراقا ووثائق تعلم أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، حيث أخفت التقارير السرية فى أماكن غير معدة لهذا الغرض وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلى دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات.

عاقبتها محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالسجن لمدة 30 عاما فى قضية التخابر.