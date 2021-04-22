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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث .... ما الذي يترتب علينا من موقف لو أن المشرقيين أشعلوا عمود النار؟
وكالة انباء براثا
42
2021-04-22
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الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث .... ما الذي يترتب علينا من موقف لو أن المشرقيين أشعلوا عمود النار؟
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