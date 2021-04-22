السويد تمدد القيود مجددا لاستمرار ارتفاع إصابات كورونا

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين اليوم الخميس تمديد القيود للحد من انتشار فيروس كورونا نظرا لاستمرار الإصابات في الارتفاع.

وكشف لوفين في مؤتمر صحفي عن أن خطط تخفيف القيود على عدد الأشخاص المسموح لهم بالتجمع وإقامة حفلات مثل الحفلات الموسيقية اعتبارا من الثالث من مايو(أيار)، قد تأجلت.

ولن يتسنى مثل ذلك التخفيف إلا عندما يقل الضغط على نظام الرعاية الصحية وتنخفض الإصابات.

وهذا يعني أن التجمعات سوف تظل مقتصرة على ثمانية أشخاص والسماح لعشرين شخصاً بحضور الجنازات.

ومازالت القيود على المطاعم والمتاجر وصالات الألعاب الرياضية قائمة، بحسب سلطات الصحة. وسوف تواصل المطاعم والحانات والمقاهي غلق أبوابها 0830 مساء حتى 17 مايو(أيار) على الأقل.