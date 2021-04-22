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مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا يمنع الرئيس من فرض حظر سفر على أساس الدين


أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعا تحت عنوان "قانون عدم الحظر" الذي يقيد سلطة الرئيس واسعة النطاق للسيطرة على الهجرة، كما أن من شأن القانون منع أي مرسوم قائم على أساس الدين.

وحظي مشروع القانون، بالموافقة بأغلبية 218 صوتا مقابل 208، ولا بد أن يوافق الكونغرس الأمريكي على هذا التشريع حتى يصبح قانونا.

كما وافق مجلس النواب، بأغلبية 217 صوتا مقابل 207، وذلك على أسس حزبية، على إجراء ذي صلة يتطلب السماح لبعض المهاجرين بالوصول إلى محام عند احتجازهم في محطات الدخول، مثل المطارات.

وعارض الجمهوريون كلا مشروعي القانون، وجادلوا بضرورة تشديد الضوابط على الهجرة، وليس تخفيفها.

وتواجه مشاريع القوانين مستقبلا غير مؤكد في مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي، حيث يواجه تراكم مشاريع القوانين التي أقرها مجلس النواب بشأن الهجرة ومواضيع أخرى عقبات شديدة.

لكن الديمقراطيين قالوا إنهم يرسلون رسالة واضحة مفادها أن أمريكا لا يمكنها العودة إلى أيام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي دعا خلال حملته الرئاسية إلى "حظر تام وكامل للمسلمين الذين يدخلون الولايات المتحدة، ثم سعى جاهدا لوضع ذلك قيد التنفيذ بمجرد توليه منصبه".

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مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا يمنع الرئيس من فرض حظر سفر على أساس الدين
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