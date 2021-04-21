السعودية تتفق مع اليونان على نشر "باتريوت" لحماية أراضيها

أكدت وزارة الخارجية اليونانية أنها "اتفقت مع الرياض على نشر بطاريات باتريوت يونانية داخل المملكة".

وقالت الخارجية اليونانية، بحسب وسائل إعلام سعودية، إن هنالك "زيادة كبيرة في أوجه التعاون العسكري بين السعودية واليونان"، مشيرة إلى أن "أثينا ستبحث مع الرياض المشاركة في تنفيذ رؤية 2030".

وأضافت: "تعاوننا مفتوح مع السعودية والإمارات، وملتزم بالمبادئ الدولية"، لافتة إلى أن" تعاون اليونان مع السعودية لا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى".