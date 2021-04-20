السعودية تسجل أعلى عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 25 آب

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 1070 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يعتبر أعلى مستوى لهذا المؤشر منذ 25 آب 2020.

وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1070 لتصل إلى مستوى 407010 حالات.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا ملموسا، وبلغ 17 أبريل 948 حالة، وفي 18 أبريل 916، وفي 19 أبريل 970.

وتعتبر حصيلة اليوم أعلى عدد للإصابات اليومية منذ 25 أغسطس، لكن هذا المستوى أدنى بكثير من أعداد صيف 2020 حينما بلغت الحصيلة اليومية أكثر من 4 آلاف حالة.