حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا في تركيا

رصدت السلطات الصحية التركية، حصيلة قياسية جديدة للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا العدد 346 حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61028، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4384624.

وسبق أن بلغ مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في تركيا يوم 17 أبريل 62606 حالات، وفي 18 أبريل 55802، وفي 19 أبريل 55149.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 346 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا جديدا، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا مستوى 36613 شخصا.