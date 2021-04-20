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كبار الديمقراطيين يسعون لتعطيل بيع طائرات اف 35 للامارات


قدم السناتور الأمريكي روبرت منينديز وديان فاينشتاين مشروع قانون يمكن أن يعطل  بيع الولايات المتحدة لطائرات F-35 المقاتلة إلى الإمارات.

وذكر موقع الجيمنير العبري في تقرير ان ” روبرت السيناتور منينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسيناتور ديان فاينشتاين رئيسة لجنة الاستخبارات السابقة تشريعًا من شأنه أن يجيز إشراف الكونغرس على عملية البيع”.

واضاف ان ” الغرض من هذا التشريع هو الحفاظ على التفوق الصهيوني العسكري النوعي في المنطقة على الرغم من توقيع الامارات لاتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني طمعا بالموافقة على الصفقة “.

وقال مينيديز انني ” اشعر بالقلق بشأن الاثار المترتبة على بيع طائرتنا المقاتلة الأكثر تقدمًا نظرًا للعديد من الأسئلة المعلقة التي لم تتم الإجابة عليها حول تداعيات هذا البيع على الأمن القومي الأمريكي ، ومصالحنا التكنولوجية ، والآثار المترتبة على الاستقرار الإقليمي بما في ذلك المعايير القانونية المترتبة للجيش الصهيوني”. بحسب زعمه.

من جانبه قال مسؤول كبير في لجنة العلاقات الامريكية الاسرائيلية – اللوبي الصهيوني إن المجموعة لم تتخذ موقفًا بشأن مشروع القانون على الرغم من أننا نقدر التزام أعضاء مجلس الشيوخ بالحفاظ على التفوق الصهيوني”.

وسبق أن علق الرئيس الأمريكي جو بايدن صفقة الأسلحة للمراجعة، فيما كان سلفه ، دونالد ترامب ، قد وقع على الصفقة بعد الاتفاقات التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات”.

يشار الى ان هذا التخوف الصهيوني مدعوما بالضغط من قبل اللوبي المتشدد في الولايات المتحدة يؤكد حقيقة عدم ثقة الكيان الصهيوني حتى بحلفائه الذين وقعوا الاتفاقات بشكل علني ومحاولة الحفاظ على الهيمنة نتيجة الرغبة في التوسع في المنطقة بمساعدة الولايات المتحدة.  

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كبار الديمقراطيين يسعون لتعطيل بيع طائرات اف 35 للامارات
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