إيران تعلن تنشيط أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تنشيط العديد من سلاسل أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي الإيراني.

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، نقلا عن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني، علي صالحي، أنه تم استبدال الكابلات التي تضررت في حادث نطنز وأعيد تنشيط العديد من سلاسل أجهزة الطرد المركزي في المفاعل، لافتًا إلى أن عمليات تخصيب اليورانيوم لم تتوقف يوما حتى بعد الحادث الأخير الذي تعرض له المفاعل.

وقال عموئي حسبما نقلت عنه وكالة "خانة ملت"، اليوم الثلاثاء، إنه "تم استبدال الكابلات التي تضررت في حادث نطنز وتم توصيل الكهرباء الرئيسية لمركز التخصيب في نطنز وإعادة تنشيط العديد من سلاسل أجهزة الطرد المركزي في المفاعل".

وأضاف عموئي أنه "لم يتوقف التخصيب في نطنز أبدا، حتى عندما تم قطع كابل الطاقة الرئيسي، وتم الآن إعادة تنشيط العديد من سلاسل أجهزة الطرد المركزي في القسم الذي تضرر فيه الكهرباء".

وأعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، العثور على أدلة تخريبية في موقع "نطنز"، مؤكدا أن الحادث لم يسفر عن أي خلل في تخصيب اليورانيوم، وأن عمليات التخصيب مستمرة.

واتهم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إسرائيل بالوقوف وراء عملية استهداف نظام الطاقة الداخلي، الذي يزود أجهزة الطرد المركزي في منشأة "نطنز" النووية؛ متوعدا بالرد على الهجوم.

وجاء الحادث بعد ساعات من إعلان إيران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة جديدة في "نطنز"، تعمل على تخصيب اليورانيوم بشكل أسرع.