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تشاد،تعلن حظر التجوال وتغلق حدودها البرية بعد مقتل رئيسها


أعلن الجيش التشادي، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر التجوال وإغلاق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.

وأعلنت السلطات في تشاد، الثلاثاء، الحداد العام في عموم البلاد لمدة 14 يوما، بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته بجروح خلال اشتباكات مع متمردين في شمال البلاد.

وأفادت وسائل إعلام بأن الجيش التشادي أعلن عن فرض حظر للتجوال في العاصمة إنجامينا ومحيطها اعتبارا من السادسة مساء بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة صباحا، فيما تم إغلاق الحدود البرية والمجال الجوي حتى إشعار آخر.

ووعد الجيش التشادي بإجراء انتخابات "ديمقراطية" بعد فترة انتقالية تمتد 18 شهرا في البلاد.

وبحسب بيان للجيش التشادي، فإن مجلسا عسكريا بقيادة الجنرال محمد كاكا (المعروف أيضا تحت اسم محمد إدريس ديبي)، نجل الرئيس الراحل، سيدير البلاد بعد مقتل والده.

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