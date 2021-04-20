مقتل رئيس دولة تشاد خلال اشتباكات مسلحة مع متمردين

أفاد التلفزيون الرسمي لدولة تشاد اليوم الثلاثاء، بمقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات مسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الجيش التشادي، إعلانه عبر التلفزيون الرسمي، مقتل ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات جرت مع المتمردين على جبهة القتال.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إعادة انتخابه رئيساً للبلاد لولاية سادسة، بعد حصوله على 79,32% من الأصوات في الاقتراع الرئاسي.

وجرى الاقتراع في 11 نيسان/أبريل بحسب ما أعلنت اللجنة الانتخابية يوم أمس الاثنين.