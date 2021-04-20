أوكرانيا تحث أوروبا على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

اقترح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا على الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ونشر كوليبا تغريدة على تويتر كتب فيها: "اطلع وزراء الخارجية خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على المسار الخطير الذي تتخذه روسيا الاتحادية.

لقد اقترحت خطة عمل تدريجية لاحتواء المزيد من التصعيد من جانب روسيا الاتحادية. العنصر الأساسي: إعداد حزمة عقوبات قطاعية جديدة. العقوبات الشخصية لم تعد كافية".

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الوضع على خط تماس القوات في دونباس مقلق، واستفزازات الجيش الأوكراني ليست فردية، بل متعددة، مشيرًا إلى أن روسيا، باعتبارها ليست طرفا في الصراع، لا يمكنها ضمان وقف شامل لإطلاق النار في دونباس، لكنها تستخدم نفوذها لتنفيذ الاتفاقات.

وصرحت موسكو مرارًا أنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي وأنها مهتمة بكييف للتغلب على الأزمة السياسية والاقتصادية.

هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية أواخر آذار/مارس 2021، عن مقتل أربعة عسكريين وإصابة اثنين آخرين خلال قصف قرب قرية شومي في منطقة دونيتسك. وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه سيناقش الوضع قريبًا مع قادة "رباعية نورماندي". وبدأت كييف تعلن عن تفاقم الوضع في دونباس.

وكان زيلينسكي، قد بحث مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق، تفاقم الوضع الأمني في دونباس، وقال، إن حلف شمال الأطلسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في دونباس.

وفي وقت سابق، تم الإعلان في جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من طرف واحد، عن زيادة حدة القصف من قبل القوات الأوكرانية. ولم يستبعد رئيس الجمهورية دينيس بوشيلين، احتمال قيام كييف بهجوم واسع النطاق على دونباس، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا لديها كل شيء جاهز لذلك".

واعتبر بوشلين، أن فرصة وقف الصراع العسكري في دونباس "ضئيلة للغاية"، مؤكدا على أن دونيتسك مستعدة لأي تطور في الأحداث.