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هذا البلد سنعقد اتفاقيات اقتصادية معه ...... وزير النقل المصري يعلق على نوم شاب تحت القطار أثناء مروره


طالب وزير النقل المصري، كامل الوزير، المواطنين بـ"مساعدة هيئة السكة الحديد،" وعدم الخروج عن النص، معلقا على مقطع فيديو يظهر شابا نائما على سكة الحديد وعدة مشاهد أخرى.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أكد كامل الوزير أن كل العاملين في السكة الحديد يعملون على تطوير أنفسهم، داعيا المواطنين إلى التعاون.

وفي سياق متصل، كشف وزير النقل عن عدد من المشاهد السلبية التي تحدث على قضبان السكة الحديد، منها قيام أحد الأشخاص بالنوم تحت القطار، بينما يمر القطار فوقه، محذرا من هذا الأمر ومعربا عن استيائه، وقال: "شاب نايم بيهرغ هوا وزمايله..لو القطر ده زي الجرار الجديد وفيه شبكة أمامية..وزمايله قاعدين الناحية التانية بتهزر وعملوا حفلة..احنا دي الوقت مندور عليه..حنجيبه مش حنسيبه".

 

وعلق الوزير على مشاهد أخرى منها سير "توك توك" على خط السكة الحديد، موضحا أنه تم القبض عليه من جانب الجهات المختصة.

كما ذكر كامل الوزير أن أحد سائقي سيارة نقل قام بالوقوف على خط السكة الحديد، وترك السيارة وجلس على مقهى، وكادت تحدث كارثة لولا يقظة سائق قطار السكة الحديد الذي شاهد السيارة قبل الاصطدام بها.

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