خلال يوم.. أكثر من 52 ألف إصابة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية اليوم الأحد رصد 52373 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" وتسجيل 680 وفاة ناجمة عن هذا المرض في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء هذا التقرير بعد أن أعلنت السلطات الطبية في الولايات المتحدة، السبت، تسجيل ما يزيد عن 79 ألف إصابة بـ "كوفيد-19" و935 حالة وفاة منذ يوم الجمعة الماضي.

وتجاوزت الحصيلة العامة من الإصابات ب‍فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 31,6 مليون شخص، وتوفي قرابة 567 ألف منهم.