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السعودية تسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا منذ نهاية العام الماضي


تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية لليوم السادس على التوالي عتبة الـ900 حالة، فيما بلغ مؤشر الوفيات الجديدة جراء الوباء أعلى مستوى له منذ منتصف كانون الاول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحية السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 916 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 948 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى منطقة الرياض (402 حالتان) ومنطقة مكة المكرمة (203 حالات) والمنطقة الشرقية (131 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 13 حالة وفاة (مقابل تسع وفيات أمس).

سجلت حصيلة الوفيات اليومية المماثلة لآخر مرة في السعودية في 11 كانون الاول الماضي.

وتماثل 907 مرضى للشفاء من العدوى في المملكة خلال آخر 24 ساعة.

وسجلت في السعودية حتى الآن إجمالا 404970 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 6823 حالة وفاة و388702 حالتا شفاء و9445 حالة نشطة بما فيها 1044 مريضا في حالة حرجة.

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