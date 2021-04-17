مندوب روسيا الدائم في فيينا: اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قد تعقد اجتماعا جديدا قبل نهاية الأسبوع

أعلن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قد تجتمع مجددا على مستوى المديرين السياسيين قبل نهاية الأسبوع المقبل.

وجاء تصريح أوليانوف بعد أن أجرت اللجنة المشتركة المعنية بخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية الملف النووي الإيراني، اليوم السبت، اجتماعا فعليا ثانيا لها على مستوى المديرين السياسيين.

وكان المندوب الروسي الدائم أعلن يوم الجمعة أن أجواء المباحثات الجارية في فيينا حول إحياء الصفقة النووية تبعث على تفاؤل حذر. وذكر الدبلوماسي أن اللقاء الذي أجرته يوم الجمعة وفود الدول الأطراف في الصفقة النووية مع الوفد الأمريكي (الموجود في فيينا دون أن يشارك في المباحثات)، أعطت هذه الدول فكرة أكثر وضوحا حول رؤية واشنطن لآلية رفع العقوبات عن إيران.

وتستضيف فيينا محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، وهو الإجراء الذي ردت طهران عليه بخفض التزاماتها ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار، دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني، الذي يرفض التفاوض مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل رفع العقوبات.