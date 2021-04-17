توجبهات قائد الثورة الاسلامية الى قوات الجيش الايراني

أكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي أن جيش الجمهورية الاسلامية حاضر في الساحة وهو على أهبة الاستعداد لتأدية المهام التي يكلف بها.

جاء ذلك في رسالة وجهها سماحته الى قائد الجيش الايراني اللواء عبد الرحيم موسوي بمناسبة يوم الجيش والقوة البرية.

ومن خلال الرسالة وجه القائد تحياته الى كل أفراد الجيش وعوائلهم المحترمة ، مؤكدا ان جيش الجمهورية الاسلامية متواجد في الساحة اليوم ومستعد لأداء المهام المطلوبة ، داعيا الى الارتقاء بهذه الاستعدادات الى الحد المطلوب وان يكون للجيش دوره الخلاَق.