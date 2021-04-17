ايران تحدد هوية المسؤول عن هجوم منشأة نطنز النووية

نقلت وكالة رويترز نقلا عن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، أنه تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن هجوم محطة "نطنز" النووية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريرا أكد فيه، أن "السلطات حددت هوية المشتبه به، المدعو رضا كريمي"، مشيرا الى ان المتورط هرب إلى الخارج قبل الحادث".

كما أكد أنه "قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليه وإعادته إلى البلاد بالطرق القانونية".

وكانت إيران أعلنت سابقا أن المشتبه به كان ضمن الفريق العامل في المنشأة