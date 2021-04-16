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مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من الحدود الروسية


اعترضت المقاتلة الروسية "ميغ 31" طائرة استطلاع إستراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي "أر سي-1335" تقترب من الحدود الروسية فوق المحيط الهادي، ونتيجة لذلك غير الطيار الأمريكي مساره وابتعد عن الأراضي الروسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا على موقعها قالت فيه: "أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ 31" من مطار في إقليم كامتشاتكا لمرافقتها وحدد طاقم المقاتلة الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي "أر سي-135".

وأضاف البيان: "بعد أن ابتعدت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود الدولة الروسية، عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى المطار العسكري".

وتقوم القوات الجوية الروسية باستمرار بطلعات جوية لاعتراض الطائرات الأجنبية التي تقترب من الحدود الروسية.

 

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