مسؤولون: باكستان تحظر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب أمنية

قال مسؤولون إن باكستان منعت عدة تطبيقات لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت لأسباب أمنية، يوم الجمعة، وسط حملة قمع ضد "جماعة إسلامية" متطرفة.

وقال مسؤول باكستاني كبير في هيئة الاتصالات لوكالة "رويترز": "من أجل الحفاظ على النظام العام والسلامة العامة، تم تقييد الوصول إلى بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت"، دون أن يحدد أسماء وسائل التواصل الاجتماعي هذه.

واجه مستخدمو الإنترنت في باكستان صعوبة في الوصول إلى التطبيقات، بما في ذلك "WhatsApp" و "Facebook" و "You Tube" و "Twitter" في وقت متأخر من صباح يوم الجمعة.

وقالت باكستان هذا الأسبوع إنها ستحظر جماعة "تحريك لبيك" الإسلامية الباكستانية، وأثار اعتقال زعيمها هذا الأسبوع احتجاجات كبيرة على مستوى البلاد.