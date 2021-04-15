ضبط وإتلاف أدوية بشرية مخالفة للتعليمات في مطار البصرة

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، ضبط واتلاف أدوية بشرية متنوعة مخالفة لضوابط الاستيراد، في منفذ مطار البصرة الدولي.
وقالت الهيئة في بيان ان “منفذ مطار البصرة الدولي أتلف أدوية بشرية متنوعة مخالفة لضوابط الاستيراد بعد ضبطها في صالات المسافرين بالمطار”.
واضافت، أن “عملية الاتلاف تمت وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الجمارك والمركز الجمركي والأمن الوطني وممثلي وزارة الصحة والبيئة في محافظة البصرة”.
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