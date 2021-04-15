إيران تعلن آخر احصائيات إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، انه “تم تسجيل 25078 إصابة جديدة، ووفاة 321 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران”.

وأشارت لاري إلى أن “العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 1.749.041 شخصا، مضيفة أن 4601 من المصابين في حالة حرجة”.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في إيران 2.168.872 إصابة، كما ارتفعت الوفيات إلى 65680 حالة وفاة