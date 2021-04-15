روسيا تهدد أميركا: سنرد بالمثل على العقوبات

بعد ساعات من انتشار أخبار تفيد بتخطيط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإعلان عقوبات على مسؤولين روس، تستهدف أفراداً وكيانات، هدد الكرملين، اليوم الخميس، بالرد بالمثل.

وأكدت الرئاسة الروسية أن العقوبات الأميركية حال فرضها، ستعيق القمة المتوقعة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما كشفت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن ستطرد 10 ضباط استخبارات روس.

وجاءت هذه التطورات بعدما أفاد أشخاص مطلعون على أن حزمة عقوبات ستستهدف العديد من المسؤولين الروس، وستقترن بأوامر طرد بعضهم من الولايات المتحدة.

كما ستكون جزءاً من مجموعة ردود للحكومة الأميركية على عملية تسلل إلكتروني رُصدت في ديسمبر، وقالت الحكومة الأميركية إنها من المحتمل أن تكون من تدبير روسيا، وفق رويترز.