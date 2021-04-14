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ظریف: علی بایدن أن یختار بین إتفاق أوباما وإرهاب ترامب الإقتصادي الفاشل


غرد وزیر الخارجیة محمد جواد ظریف علی تویتر أنه یجب علی إدارة جو بایدن الاختیار بین إتفاق أوباما والإرهاب الاقتصادی الفاشل الذی مارسه دونالد ترامب.

وجاء فی تغریدة ظریف اننی سعید باستضافة صدیقی القدیم، وزیر الخارجیة الروسی سیرغی لافروف لاجراء محادثات جیدة حول القضایا الثنائیة والاقلیمیة والدولیة.

وقال ان ایران وروسیا متفقتان علی ضرورة رفع الحظر الامریکی بهدف احیاء الاتفاق النووی. ویتعین علی رئیس جمهوریة امریکا ان یختار بین الاتفاق الذی حصل علیه اوباما او الارهاب الاقتصادی الفاشل الذی مارسه ترامب.

وأعلن " عباس عراقجي" كبير المفاوضين النوويين الايرانيين، الموجود في فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشتركة مع مجموعة 4 + 1 في فيينا يوم أمس الثلاثاء بدء تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز بنسبة 60٪ وقال ان ايران اعلنت اليوم في رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ستبدأ التخصيب بنسبة 60٪".

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ظریف: علی بایدن أن یختار بین إتفاق أوباما وإرهاب ترامب الإقتصادي الفاشل
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