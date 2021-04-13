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لافروف: ندعو لرفع كافة العقوبات عن إيران وندين أي عمل يعيق مباحثات فيينا


عبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن دعم موسكو الكامل لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ورفضها أي محاولة لعرقلتها، مؤكدا ضرورة رفع كافة العقوبات المفروضة على طهران.

أدلى لافروف بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد محادثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات لافروف:

لافروف: ندعو كافة أطراف الاتفاق النووي إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيق القرار الدوليا

 

لافروف: ندعو طهران كذلك إلى الالتزام بالاتفاق النووي

لافروف: تسوية الخلافات في منطقة الخليج تكون عبر الحوار الشامل بمشاركة كافة اللاعبين بما في ذلك إيران

لافروف: موسكو تدعم مبادرة السلام في هرمز التي قدمتها إيران

لافروف: ينبغي إيجاد آلية لحل الخلافات في منطقة الخليج

لافروف: بحثنا قضية قره باغ ولدينا مواقف متقاربة جدا حول أفغانستان

لافروف: ندين أي عمل يعيق مباحثات فيينا

لافروف: ندعم محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي ونرفض أي محاولة لمد أجلها أو عرقلته

لافروف: ينبغي رفع كافة العقوبات عن ايران دون قيد أو شرط ونحن نتابع ذلك في فيينا

لافروف: ينبغي على واشنطن رفع العقوبات والعودة الى الاتفاق النووي كي تتمكن طهران من العودة إلى التزاماتها

لافروف: ينبغي أن تتمكن طهران من الانتفاع اقتصاديا من الاتفاق النووي

لافروف: التعاون بين طهران و موسكو في بوشهر متواصل

لافروف:  ندين العقوبات الأوروبية الأخيرة على إيران في خضم محادثات فيينا

لافروف: مباحثات فيينا تجري في اطار رفع العقوبات عن ايران والعودة الى الاتفاق النوويا

لافروف: من حق روسيا إجراء المناورات العسكرية على أراضيها

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