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ظريف: يجب أن تدرك واشنطن أن العمل التخريبي في نطنز سيصعب المفاوضات في فيينا


قال وزير الخارجية الإيراني محد جواد ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم في طهران إن واشنطن يجب أن تدرك أن العمل التخريبي في نطنز سيصعب المفاوضات في فيينا.

ظريف: أجرينا مباحثات بناءة حول التعاون السياسي والنووي ومنطقة الخليج وأفغانستان

ظريف: أجرينا مباحثات جادة حول الاتفاق النووي ورفع العقوبات

ظريف: نشكر روسيا على موقفها القوي حول حادثة نطنز

ظريف: على الأمريكيين أن يدركوا أن العقوبات واعمال التخريب لن تمنحهم أدوات إضافية على طاولة المفاوضات

ظريف: على واشنطن أن تعلم أن العمل التخريبي في نطنز سيصعب المفاوضات في فيينا

ظريف: على أوروبا إدانة حادثة نطنز بدلا من فرض عقوبات على شخصيات عسكرية إيرانية

ظريف: موقف أوروبا كان ناعما تجاه حادثة نطنز

ظريف: الفرصة أمام أوروبا وامريكا لتنفيذ التزامات الاتفاق النووي ضيقة جدا

ظريف: في حال إضاعة أوروبا وامريكا الفرصة الحالية للعودة الى الاتفاق ستكونان أمام ظروف صعبة

ظريف: من العار على الاتحاد الأوروبي انتهاج السياسة الأمريكية في التعامل مع طهران

ظريف: الاتحاد الأوروبي يفرض إجراءات ضد إيران بدلا من إدانة محاولات عرقلة المحادثات

ظريف: على أمريكا أن تدرك أن العقوبات ليست أداة لكسب امتيازات من ايران

ظريف: سنبدل أجهزة الطرد المركزي المتضررة في نطنز بأجهزة أكثر تطورا

ظريف: على واشنطن رفع كل العقوبات إذا أرادت العودة الى الاتفاق النووي

ظريف: قدمنا في فيينا لائحة بالعقوبات التي ينبغي لواشنطن إلغاؤها

ظريف: التعامل مع ايران ليس عبر العقوبات و الارهاب والضغوط

ظريف: يجب أن تدرك واشنطن أن سياسة العقوبات ليست آلية فعالة لحل القضية

ظريف: لا خيار أمام أمريكا سوى تغيير سياسة ترامب مع ايران

ظريف: على أمريكا أن تدرك أنها لايمكنها الحصول على تنازلات من ايران عبر دعم اسرائيل وإجراءاتها الارهابية ضد ايران

ظريف: يجب أولا رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران قبل التحاور المباشر مع واشنطن

ظريف: مفاعل نطنز سيعمل قريبا بطاقة أكبر وأجهزة طرد مركزي أكثر تطورا

ظريف: يد إيران ستكون أطول في مباحثات فيينا بعد حادثة نطنز

ظريف: يد إيران ستكون أطول في مباحثات فيينا والصناعة النووية بعد حادثة نطنز

ظريف: سنرد بشكل حازم على العمل التخريبي في منشأة نطنز

ظريف: ستعمل على تخصيب اليورانيوم في نطنز بمعدلات أكثر سرعة

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