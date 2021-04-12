مجلس التايمز تتحدث عن اية الله العظمى السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف

كتبت مجلة التايمز في افتتاحيتها: قاد الزعيم الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا دولة لمدة 30 عامًا في أكثر العواصف اضطراباً لتكون أكثر الدول أمانًا في الشرق الأوسط.

الزعيم الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا يتحدث نيابة عن شعبه لمدة ثلاث ساعات دون أدنى تكرار ، دون أن يشرب الماء !! (في العلوم السياسية يطلق عليه الكلام ثلاثي الأبعاد) مع 80 دقيقة من الخطاب الثلاثي ، حطم المرشد الأعلى لإيران سجل الخطابات الثلاثية لهتلر وتشرشل بتسع دقائق.

الزعيم الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا ، أثناء عدم دراسته لدورات اقتصادية متخصصة ، يكتب بضع مئات من الصفحات حول مواضيع اقتصادية جديدة لبلاده ، والتي سيدرسها الاقتصاديون الدوليون !!!

في خطاب استمر لمدة ساعة ، قام زعيم إيران البالغ من العمر 81 عامًا بإبدا مجتمعه وشرح نقاط القوة والضعف في المجتمع للناس بأبسط الكلمات.

يعيش الزعيم الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا كعضو من ذوي الدخل المنخفض في المجتمع. والأكثر إثارة للاهتمام على الإطلاق ، أنه حرم أطفاله من مسؤوليات الدولة

الزعيم الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا ، بتحذير وإنذار ، سيرعب ملك دولة أخرى (حادثة مينا) حتى اليوم التالي لخطابه ، سيتم الوفاء بكل الوعود المتبقية على الأرض !!

يحمل الزعيم الإيراني الرقم القياسي لمعظم الساعات في مناطق الحرب (ثماني سنوات من الحرب).

الزعيم الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا يحسب ويتنبأ بشكل صحيح بالقضايا الدولية والمستقبل السياسي للعالم! (برجام ، الحرب في اليمن ، الرئيس ترامب ، إلخ)

يعتبر الزعيم الإيراني البالغ من العمر 81 عامًا سياسيًا قويًا لدرجة أنه يحبط أكبر حرب عالمية ناعمة خططت لها جميع وكالات التجسس في العالم منذ سنوات بدقائق قليلة من الكلام.

أين رأيت في العالم قائدا يتسلق بمفرده في سن 81 ؟؟؟

"بوتين" و "الإمام الخامنئي"

تبعًا لأمر السيد بوتين بتعيين مترجم ، سأل أعضاء مكتب الكرملين لماذا يريدون مترجمًا.

ما يقول بوتين إنه يريد أن يرتب لي كلمات المرشد الأعلى لإيران في اللحظة الأولى بترجمة صحيحة ولهجة إيرانية.

ويقول أعضاء المكتب إن هذه الكلمات يمكن تلقيها من خلال المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء ذات السمعة الطيبة ووسائل الإعلام الدولية.

لكن بوتين يقول أريد هذه الكلمات فوراً ولحظة وبدقة.

ويقول أعضاء المكتب ما سبب تركيزكم على هذا الترتيب للكلمات ؟!

يقول بوتين إن للزعيم الإيراني أربع خصائص فريدة للغاية

/ 1 / لا يكذب

/ 2 / لا يتكرر

/ خطاباته علمية بالكامل ومستقبلية وستحدث بالتأكيد

/ كلماته مهمة لساسة العالم ولها تأثير سريع ومباشر على المعادلات العالمية.