ايران: الاعداء لن يعيقوا إعاقة تقدمنا في التقنية النووية

أكد مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان، الاثنين، ان الاعداء لن يتمكنوا من إعادة تقنيتنا النووية الى الوراء وأعاقة تقدمنا

وقال عبداللهیان على حسابه الشخصي في موقع تويتر في الاشارة الى الحادث التخريبي في منشأة نطنز النووية: “لاشك ان الاعداء عاجزون عن إعادة تقنياتنا ومعارفنا النووية المتقدمة الى الوراء”.

وأضاف، أن “تزامن مفاوضات فيينا وتخريب الاعداء لايمكن ان يكون صدفة”.

وأشار عبداللهيان إلى “إننا لاحظنا مخالب الاعداء الملطخة بالدماء خلف القفازات المخملية في طاولة المفاوضات عدّة مرات”.