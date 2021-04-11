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الهند تسجل عدد إصابات غير مسبوق بكورونا


سجلت السلطات الصحية الهندية للمرة السادسة خلال أسبوع زيادة غير مسبوقة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، فيما تحارب البلاد الموجة الثانية من الوباء.

وأكدت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد رصد 152879 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 145384 إصابة في اليوم السابق.

في غضون ذلك، لا يزال مؤشر الوفيات الجديدة الناجمة عن مرض "كوفيد-19" في الهند عند أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أشهر، برصد 839 حالة وفاة جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 794 وفاة أمس).

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في الهند منذ بداية الجائحة 13 مليونا و358805 إصابات مؤكدة (أي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل)، منها 169275 حالة وفاة ومليون و108087 حالة نشطة.

 

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