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تراجع إصابات كورونا 60% وسط تطعيم وإغلاق في بريطانيا


يبدو أن بريطانيا حققت نجاحا لافتا في حربها ضد فيروس كورونا المستجد، بعد أن تمكنت من السيطرة على تفشي المرض بل ودفعته إلى التراجع بصورة كبيرة.

وبالفعل، بدأ برنامج بريطانيا ضد وباء كوفيد-19 في كسر الرابط بين العدوى والمرض الخطير أو الوفاة، وفقا لأحدث نتائج من دراسة مستمرة للجائحة في إنجلترا.

ووجد الباحثون في الكلية الملكية بلندن أن إصابات كوفيد-19 تراجعت بنسبة 60 في المئة في مارس، فيما أبطأت إجراءات الإغلاق الوطني من تفشي العدوى.

وكان الأشخاص من أعمار 65 سنة أو أكبر الأقل عرضة للإصابة إذ كانوا المستفيد الأكبر من برنامج التطعيم، الذي ركز في البداية على كبار السن.

 

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