الملك الأردني: قررت التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة

قال الملك الاردني عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء إنه قرر التعامل مع الأمير حمزة ولي العهد الاسبق في إطار العائلة.

وأكد الملك الاردني في رسالة له للشعب، "لا فرق بين مسؤوليتي إزاء أسرتي الصغيرة وأسرتي الكبيرة".

وأضاف أن "الأمير حمزة التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد وقررت التعامل مع الأمير حمزة في إطار العائلة".

ولفت الى أنه "لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي"، مشدداً بالقول "سيبقى الأردن محصنا بعزيمة الأردنيين وجيشهم".

وانفجر الخلاف بين الملك عبد الله الثاني والأمير حمزة إلى العلن خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما وضع الأمير فعليا قيد الإقامة الجبرية، ثم اتهمته الحكومة بتقويض الأمن القومي من خلال الاتصال بشخصيات معارضة في الخارج، وكيانات أجنبية، لم يذكر اسمها، بمساعدة مسؤول ديوان ملكي سابق.